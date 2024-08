Trono alla Scarface per il pusher ‘Al Librino’

CATANIA – Aveva un trono modello “Scarface” il giovane pusher di Librino che è stato arrestato dai carabinieri di Catania al termine di un blitz nella sua casa, arredata anche con riproduzioni di pistole in ceramica dorata. Il 20enne pregiudicato vendeva droga in un appartamento in viale Grimaldi. Notato il continuo via via di giovani, i militari si sono appostati e hanno aspettato il momento giusto per entrare, fin quando alcuni ragazzi hanno lasciato inavvertitamente il portone aperto.

La sede dello spaccio era all’ultimo piano, protetta da un’inferriata installata in maniera totalmente arbitraria, che delimitava l’accesso all’intero pianerottolo, per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Per lo spacciatore non c’è stato scampo perché, mentre alcuni militari hanno bloccato la porta di ingresso spalancandola, altri lo hanno catturato. Già all’ingresso i carabinieri hanno scovato dosi di cocaina sistemate su una consolle e poi, nel soggiorno arredato dal novello Al Pacino col trono e le pistole, hanno recuperato ben 6.500 euro.