Catania, inseguimento e scontro con la volante

CATANIA – La Polizia di Catania ha denunciato un 32enne, in concorso con un’altra persona, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Gli agenti della Squadra Cinofili sono stati protagonisti in via Acquicella Porto dell’inseguimento di un’auto, con due persone a bordo, che nonostante fosse stato intimato l’alt, ha proseguito la marcia. L’auto, carica di materiale ferroso, era stata vista uscire da un’azienda abbandonata. Nel corso della fuga i malviventi, per rallentare le volanti, hanno lasciato cadere sulla strada diversi pezzi di materiale ferroso per rallentare la corsa delle Volanti.

L’inseguimento è andato avanti lungo le vie Officine Ferroviarie, Zia Lisa, viale Castagnola, viale Nitta in contromano, viale Bummacaro e viale Moncada, quando i due sono entrati all’interno di un condominio. A quel punto, il conducente, un noto pregiudicato di 23 anni, è andato a sbattere contro l’auto di servizio della Polizia, per poi scendere dalla macchina e continuare la fuga a piedi riuscendo a dileguarsi. Anche il passeggero, un pregiudicato 32enne, ha tentato di fuggire ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato all’interno della palazzina.