Tenta di stuprare la cugina: fermato

POZZALLO (RAGUSA) – Aggredita dal cugino che voleva imporle un rapporto sessuale. A Pozzallo una ragazza si trovava vicino al porto quando il parente, un 28enne di Ispica, l’ha fatta salire con la forza sulla sua macchina per portarla in una zona appartata. Quindi le ha strappato i vestiti, cercando in tutti i modi di avere un approccio sessuale. Le grida disperate della cugina hanno però attirato l’attenzione di una coppia di passanti, i quali vedendo la ragazza seminuda e in evidente pericolo sono intervenuti. Nella caserma di Pozzallo è stata ascoltata da personale specializzato. Era piena di escoriazioni e graffi. Sono scattate subito le indagini, che hanno portato agli arresti domiciliari del 28enne.