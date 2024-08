Cenere: catanesi snobbano i punti di raccolta

CATANIA – Si è conclusa stamattina la prima raccolta porta a porta dei sacchetti di cenere vulcanica da parte. Gema fa sapere che ha portato via un quantitativo complessivo di circa 20 tonnellate. La prossima raccolta è prevista mercoledì prossimo, con conferimento per i cittadini martedì dalle 20.30 alle 22 insieme con la carta (ma in sacchetti separati e con la cenere in sacchi trasparenti, vietati quelli neri).

Nei quattro punti mobili di raccolta cenere gestiti da Gema la risposta è stata scarsa, con circa una decina di sacchi depositati per ogni punto. “Ricordiamo la possibilità di conferire i sacchetti dalle 9 alle 16 nei punti mobili in corso Indipendenza di fronte all’Istituto Gemmellaro, in piazzale Asia, via Imperia e stazione Acquicella”, dice l’azienda.

Nella notte fra ieri e oggi Gema ha effettuato lo spazzamento meccanizzato nelle vie Calì, Porte di Ferro, Vecchio Bastione, Orto Limoni, Eleonora d’Angiò e Filocomo. Sulle ultime due vie, Eleonora d’Angiò e Filocomo non è stato rispettato il divieto di sosta, il che ha impedito una pulizia regolare. Di seguito le vie interessate dal passaggio dei mezzi meccanizzati nei prossimi giorni, con relativi divieti.

Divieti di sosta dalle 18 del 21 agosto alle 4 del 22 agosto in via Ingegnere da via Etnea a via Calatabiano e via Calatabiano

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 22 agosto in via Randazzo, via Bronte fino a viale Fleming e via Piedimonte

Divieti di sosta dalle 18 del 22 agosto alle 4 del 23 agosto in via Bentivoglio, via Francesco Corso e via Biancavilla

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 23 agosto in via Cesare Beccaria, via Ferrante Aporti e via Giuseppe Fava

Divieti di sosta dalle 18 del 23 agosto alle 4 del 24 agosto in via Cesare Vivante e via Lavaggi

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 24 agosto in via Cifali da viale Mario Rapisardi a via Cesare Beccaria e via Impallomeni