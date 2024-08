Sta male e si accascia: clochard muore al porto

SCOGLITTI (RAGUSA) – Un rumeno cinquantenne senzatetto è stato trovato morto questa mattina nei pressi del porto di Scoglitti (Ragusa). L’uomo, molto conosciuto, dormiva in alloggi di fortuna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il medico legale, incaricato dal pm di turno Gaetano Scollo, non ha trovato tracce di violenza. Nei giorni scorsi aveva accusato dei malori ed era stata allertata l’ambulanza del 118, ma il clochard aveva sempre rifiutato il ricovero. Era accaduto, l’ultima volta, sabato sera, durante uno spettacolo di musica e varietà in piazza Sorelle Arduino, antistante il porto; l’uomo si era rifiutato di salire sull’ambulanza. Stamattina il ritrovamento del corpo senza vita.