Il 26 agosto è la giornata del cane, ecco perché

La giornata mondiale del cane è stata istituita nel 2004 da Colleen Paige, un’attivista statunitense per i diritti degli animali che proprio il 26 agosto adottò il suo primo cane, Sheltie, quando aveva 10 anni. In realtà sarebbe dovuto essere il National Dog Day, una sorta di giornata nazionale del cane da festeggiare negli Stati Uniti, ma come spesso accade l’evento è statao allargato, diventando internazionale e poi mondiale. L’obiettivo non è solo di rendere omaggio ai migliori amici dell’uomo, ma anche sensibilizzare sull’importanza del prendersi cura di loro nel migliore dei modi.

L’assicurazione sanitaria per animali domestici, soprattutto per le razze soggette a determinate patologie o con particolari condizioni di salute, può rivelarsi, ad esempio, un gesto essenziale per il benessere dei nostri amici a quattro zampe, permettendo loro di ricevere le migliori cure ed essere sempre protetti in caso di pericoli per la loro salute. Tra le razze maggiormente assicurate in Italia troviamo al primo posto i meticci (28,3%), ovvero quei cani frutto di un incrocio di razze canine diverse oppure di altri meticci. Il Barboncino Toy occupa la seconda posizione (5,6%), mentre al terzo posto si posiziona il Labrador Retriever (5,3%).