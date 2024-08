Soccorsa a Cavagrande turista con trauma cranico

NOTO (SIRACUSA) – Una turista tedesca cinquantenne infortunatasi nella riserva di Cavagrande, è stata soccorsa dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della Stazione Etna Sud del Cnsas Sicilia, insieme al Sagf della guardia di finanza e ai sanitari del 118, allertati dalla Centrale operativa del 118. La donna in seguito a una caduta in contrada Stallaini, a Noto, si era procurata un trauma cranico e aveva perso conoscenza per poi riprendersi autonomamente, assistita dal marito medico che le aveva prestato le prime cure.

I soccorritori sono scesi lungo il sentiero e individuato la donna nel luogo dell’infortunio. Dopo avere valutato le sue condizioni di salute, sotto il costante monitoraggio dei sanitari del 118, la turista è stata accompagnata fino all’elicottero dei vigili del fuoco, che nel frattempo era atterrato in una zona antistante i laghetti. Imbarcata sull’elicottero, la donna è stata trasportata in volo fino alla zona sommitale la vallata della riserva per essere successivamente condotta in pronto soccorso con l’ambulanza del 118.