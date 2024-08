Furti in serie nella stessa azienda: beccato

CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti in via Gorgone per la segnalazione di una persona sospetta a bordo di un’auto posteggiata in un terreno abbandonato, vicino a un’azienda. Una dipendente ha riferito di aver notato, dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, un uomo che scavalcava il muro di recinzione per introdursi all’interno del deposito. Alla vista dei poliziotti, l’uomo, un pregiudicato 46enne di Paternò, si è consegnato agli agenti. Attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno accertato che l’uomo, nei giorni precedenti, si era introdotto nella stessa azienda per commettere altri furti. Il 46enne è stato denunciato per tentato furto.