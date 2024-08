Si pestano davanti a 2 ragazze: denunciati

ADRANO (CATANIA) – La polizia ha denunciato sei giovani di Adrano, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, responsabili di aver innescato una rissa nei giorni scorsi in tarda serata in via della Regione, peraltro a poca distanza proprio dagli uffici della polizia. Lo scambio di accuse reciproche a voce alta, il frastuono e le urla hanno subito richiamato l’attenzione degli agenti di una volante: i due gruppi erano arrivati con altrettante macchine e si stavano malmenando con calci e pugni davanti a due ragazze coetanee, che non potevano far altro che assistere alla scena di violenza. In modo energico i poliziotti sono riusciti a separare i ragazzi prima che la situazione sfuggisse di mano. Al momento non si conoscono i motivi della rissa.