RANDAZZO (CATANIA) – Padre e figlio catanesi, di 58 e 23 anni, sono stati denunciati a Randazzo. Erano a bordo di un autocarro carico di oggetti: i carabinieri li hanno fermati per un controllo e hanno chiesto di esibire la prevista documentazione per quel tipo di trasporto. I due, però, avevano un formulario contenente dati parziali o inesatti, che non corrispondevano a quanto invece stavano portando, ovvero rifiuti pericolosi e non pericolosi, trasportati alla rinfusa senza le opportune precauzioni. Il mezzo e l’intero carico sono stati sequestrati.