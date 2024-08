Sette chili di droga in casa: un arresto a Palermo

PALERMO – I carabinieri di Palermo hanno arrestato un 55enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante alcuni controlli con il contributo del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e il fiuto del cane Ron, i militari hanno notato uno strano andirivieni da un vicolo nel quartiere Noce in un appartamento al primo piano di una palazzina. Perquisendo l’abitazione i carabinieri hanno trovato quasi 7,5 kg tra hashish e marijuana, che immessi nel mercato al dettaglio avrebbero potuto fruttare oltre 60.000 euro, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare in carcere in attesa del processo.