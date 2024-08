Lite tra parcheggiatori in piazza Manganelli

CATANIA – Nei giorni scorsi i poliziotti catanesi sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite animata, poi passata alle vie di fatto, tra due parcheggiatori abusivi in piazza Manganelli. Dopo la prima segnalazione ne è arrivata una seconda, proprio da parte di uno dei due protagonisti, che ha riferito agli agenti di essersi rifugiato in un edificio nella piazza per sfuggire a un’aggressione. Ha inoltre raccontato ai poliziotti di essere stato minacciato di morte dall’altro posteggiatore, un 31enne pluripregiudicato di Gela, che voleva impossessarsi del suo telefono cellulare e dei ricavi ottenuti con l’attività abusiva di parcheggiatore. Il 31enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata e accompagnato nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania.