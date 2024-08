Scippa cellulare e scappa: rintracciato a casa

ACI CASTELLO (CATANIA) – Un uomo di 45 anni, originario di Gravina di Catania, è stato denunciato dai carabinieri di Aci Castello per aver rubato un costoso cellulare dalle mani di una donna che si trovava sulla Ss 114 in attesa del passaggio di un autobus di linea. Ad agire è stato un ragazzo che in sella ad uno scooter di colore grigio è riuscito a strapparle l’apparecchio dalle mani. Il malfattore aveva adottato la precauzione di celare con una busta di plastica la targa del ciclomotore, ma una folata di vento ha consentito alla vittima di scorgere il numero della targa. In seguito alla segnalazione, i carabinieri sono riusciti a risalire al malfattore che nel frattempo aveva fatto rientro in casa a Gravina di Catania. L’uomo ha ammesso di aver sottratto il cellullare, aggiungendo però di essersi immediatamente disfatto del telefono.