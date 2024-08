PALERMO – Ancora un danneggiamento alla scuola Giovanni Falcone, in via Nicolò Pensabene, nel quartiere palermitano dello Zen. Qualcuno ha danneggiato la recinzione e distrutto diverse lastre di marmo all’esterno del plesso scolastico. La denuncia è stata presentata dal dirigente della scuola. Forse qualche telecamera piazzata all’esterno ha registrato l’atto vandalico. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Ieri a Palermo erano stati vandalizzati due plessi, il Madre Teresa di Calcutta di via Maqueda e il Rita Atria di corso dei Mille.