RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 22enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini

di spaccio. Il giovane ai domiciliari per una precedente condanna in materia di droga, è considerato in paese come un attivissimo pusher. Per questo motivo i carabinieri lo hanno tenuto d’occhio e, quando hanno notato aggirarsi vicino casa sua un altro pregiudicato di loro conoscenza, hanno deciso di controllare. Quando il pregiudicato ha notato i militari, ha aperto velocemente una finestra e lanciato un involucro di plastica nel giardino del condominio di fronte e poi ha nascosto un altro incarto tra i vasi di una fioriera sospesa al muro.

I carabinieri che si trovavano all’esterno, hanno subito recuperato l’involucro tra la vegetazione, trovandovi al suo interno varie bustine con 115 grammi complessivi di cocaina, 7 grammi di crack ed un bilancino di precisione. Il 22enne però, ignaro del rinvenimento della droga e prima che iniziassero la perquisizione dentro casa, ha invece dichiarato di non detenere alcuna droga, ma subito dopo si è dovuto arrendere di fronte all’evidenza. Durante la perquisizione, inoltre, gli investigatori hanno anche recuperato, nascosti tra i vasi della fioriera, ulteriori 13 grammi di crack. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.