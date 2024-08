Troppe violazioni per il bar di Catania

CATANIA – Gli agenti del commissariato di Nesima, insieme al personale dell’agenzia Dogane e Monopoli, hanno eseguito accertamenti in un chiosco bar di corso Indipendenza. Dai controlli è emersa l’installazione di due apparecchi (slot machine) privi di titoli autorizzatori. Il chiosco si trova, tra l’altro, ad una distanza inferiore a 500 metri da scuole, ospedali e palestre, in violazione delle misure previste dalla normativa vigente volta a prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia.

È stato accertato, inoltre, che gli apparecchi, idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non erano collegati alla rete statale di raccolta del gioco, non consentendo la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per l’effetto di manomissioni, effettuate allo scopo di eludere qualsiasi tipo di tracciabilità delle giocate da parte dei Monopoli di Stato. Infine, l’attività commerciale è risultata priva della licenza. Contestate sanzioni pari a 26mila euro che, qualora non pagate nei termini di legge, comporteranno la chiusura dell’attività da un minimo di 60 a un massimo di 90 giorni.