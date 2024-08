Pusher in fuga investe pure i poliziotti

CATANIA – Gli agenti della polizia ferroviaria di Catania hanno tratto in arresto un cinquantaduenne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. I poliziotti della Polfer hanno notato un’auto che affiancava un uomo a bordo di uno scooter parcheggiato con il motore acceso. Insospettiti, hanno deciso di sottoporli a controllo, ma l’uomo a bordo dello scooter, alla vista degli agenti ha tentato di guadagnare la fuga accelerando e investendo due dei poliziotti. Il tentativo di fuga è stato però prontamente bloccato da un altro agente che gli ha sbarrato la strada con l’auto di servizio.

Il sospettato è stato quindi sottoposto a perquisizione personale che ha portato al ritrovamento di circa 230 grammi di marijuana, suddivisi in 54 dosi che l’uomo deteneva in due diversi borselli, insieme a 350 Euro. Perquisizione estesa anche all’abitazione dell’uomo dove sono state trovate ulteriori 156 dosi di marijuana ed hashish per un peso di circa 920 grammi, nonché un bilancino di precisione. Tutta la sostanza stupefacente, poco più di 1150 grammi, e le somme di denaro sono state sequestrate così come gli attrezzi usati per l’attività illecita come lo scooter, il telefono cellulare ed il bilancino. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.