CATANIA – Tutti si aspettavano la tuta gold, ma Mahmood ha sorpreso il pubblico catanese con un look alla Robbie Williams primi 2000. Una magliettina sottilissima effetto corpo senza pelle. Per il concerto alla Villa Bellini ha portato i suoi tormentoni più celebri, dalla fortunata Tuta Gold dello scorso Sanremo a Soldi. Una scenografia semplice ma d’effetto, oltre 5 mila gli spettatori in delirio per il loro idolo.