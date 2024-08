PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un pregiudicato 42enne del posto, responsabile del reato di evasione. L’uomo, sottoposto ai domiciliari e con pregresse vicissitudini giudiziarie soprattutto per reati contro il patrimonio, potrebbe essere definito uno stakanovista dell’evasione, in considerazione ad una sua personale propensione per le uscite esterne al luogo di reclusione. Il 42enne, infatti, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri ben due volte nell’arco temporale di 17 giorni, come da lui stesso confidato ai militari, in quanto costretto a causa di dissidi sorti con i genitori della propria convivente, quest’ultimi contrari ad accettarlo in casa.

Tale incompatibilità, quindi, lo avrebbe indotto a violare i domiciliari dopo un solo giorno di sofferenza, con il conseguente ed immediato arresto da parte dei carabinieri. La seconda volta, invece, sarebbe evaso da un’altra abitazione autorizzata. In questo ultimo caso, però, a determinare la fuga ed il conseguente ulteriore arresto, sarebbero state le incomprensioni e le discordie sorte tra il 42enne e la coinquilina con la quale lui, unitamente alla propria compagna, condivideva quell’appartamento. L’uomo, quindi, subito rintracciato e bloccato è stato pertanto nuovamente posto ai domiciliari in una terza abitazione, stavolta, però, con l’applicazione del braccialetto elettronico.