Preso dall’ira contro la ex prova a sfondare la porta

CATANIA – Con calci e pugni tenta di sfondare la porta di casa, poi scende in strada e le danneggia l’auto. Subito dopo viene arrestato dalla polizia che è intervenuta immediatamente a seguito della richiesta di aiuto lanciata dalla vittima che, spaventata, ha chiamato il numero unico di emergenza. È quanto accaduto nei giorni scorsi ad una donna che per anni ha subito maltrattamenti, tanto da essere costretta a lasciare l’abitazione coniugale e trasferirsi dalla madre e che, alle prime ore del mattino, si è trovata l’ex compagno che la minacciava.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato l’uomo che nel frattempo aveva anche danneggiato l’auto dell’ex compagna. Questo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi ma inutilmente, in quanto è stato immediatamente bloccato. In evidente stato di agitazione è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire una dose di cocaina. È stato quindi segnalato alla prefettura. La donna ha formalizzato la denuncia nei confronti dell’ex compagno che è stato arrestato per atti persecutori e danneggiamento e posto ai domiciliari con il divieto di avvicinamento alla casa familiare.