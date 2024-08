Non si ferma all’alt, fugge in scooter con compagna incinta al 9° mese

CATANIA – I poliziotti catanesi del commissariato Borgo Ognina hanno effettuato servizi di controllo straordinario nei punti nevralgici della municipalità. in via Gabriele D’Annunzio gli agenti hanno sorpreso un 30enne pregiudicato, privo di patente, alla guida di uno scooter insieme alla compagna di 20 anni al nono mese di gravidanza. Non appena gli è stato intimato l’alt, il 30enne, si è dato alla fuga con lo scooter zigzagando ad altissima velocità tra i veicoli in sosta facendo perdere le sue tracce. I poliziotti, tuttavia, dalla targa sono riusciti a risalire alla residenza dell’uomo. Sorpreso dalla presenza della polizia sotto casa, ha tentato nuovamente la fuga ma è stato bloccato dagli agenti. Insospettiti dall’odore di cannabis proveniente dall’appartamento dell’uomo, gli agenti hanno trovato in casa 60 grammi di marijuana. Per i due è scattata la denuncia.

Altri controlli a Picanello, nelle vie Barraco, De Caro e Fiume, gli agenti sono intervenuti per la segnalazione dei residenti di scorribande di giovani a bordo di ciclomotori. In via del Rotolo e in piazza Mancini Battaglia sono stati elevati numerosi verbali al codice della strada, soprattutto per guida senza casco e divieto di sosta. Alcune delle auto sono state multate in piazza Mancini Battaglia perché parcheggiate sulle strisce pedonali. In viale Artale Alagona, inoltre, sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi. Denunciati in via Vincenzo Giuffrida due lavavetri, entrambi stranieri, sorpresi a importunare gli automobilisti fermi al semaforo con continue richieste di denaro.