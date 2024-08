CATANIA – Stamattina, su richiesta dei sanitari del 118, i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti in via della Lucciola, nel quartiere San Giorgio per assistere una persona in sovrappeso che doveva uscire dalla propria abitazione ed essere trasportata in ospedale in codice giallo. Dalla sede centrale sono state inviate un’autoscala e una squadra Saf specializzata nell’utilizzo di tecniche di soccorso speleo alpino fluviali. La donna è stata portata fuori dall’abitazione attraverso il balcone utilizzando tecniche e attrezzature speciali e con l’ausilio dell’autoscala.