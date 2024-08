“Non mettete i sacchi di cenere in strada”

Ci risiamo. L’Etna torna a farsi sentire e Catania si sveglia nuovamente ricoperta di cenere. Gema Spa e la Direzione Ecologia del Comune invitano i residenti del Lotto Centro a non depositare i sacchi di cenere vulcanica davanti alle abitazioni, tanto meno in strada. Da domani, 16 agosto, il conferimento sarà possibile sia al Centro comunale di raccolta (Ccr) di via Galatioto a Picanello, aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 (orari fino a fine agosto), sia davanti all’istituto Gemmellaro di corso Indipendenza dalle 10 alle 17, tutti i giorni esclusa la domenica.

Sulla rimozione cenere appello anche del sindaco Trantino in un post su Facebook: “Ho terminato adesso un giro iniziato all’alba. La cenere ha ricoperto gran parte della città, dopo che erano state quasi completate le operazioni di rimozione della terra caduta il mese scorso. Il lato positivo è che ho visto tantissimi mezzi già impegnati nella pulizia e che il quantitativo piovuto dovrebbe essere meno copioso dello scorso evento. Vi chiediamo di non deporre la terra raccolta nei balconi in strada, ma di conferirla nei centri comunali di raccolta”.

“Sappiamo che dobbiamo convivere con questi fenomeni, che consentono a mamma Etna di sfogarsi, impedendo più pericolose emissioni di magma. Se imprecare servisse, avrebbe senso farlo. Io preferisco pensare ai nostri connazionali romagnoli che, in occasione dell’ultima alluvione, cantando ‘Romagna mia’, si sono uniti e sbracciati per ripulire dal fango il loro territorio. E magari sperare che tanti concittadini (approfittando delle ferie), si mostrino solidali e aiutino chi non può recarsi in discarica, a disfarsi della terra”.