A 7 anni annega nella piscina dell’agriturismo

NAPOLI – Tragedia a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina, dove un bambino di 7 anni originario di Castellammare di Stabia è morto annegato dopo un tuffo nella piscina dell’agriturismo di cui era ospite. Immediati i soccorsi dei genitori e del bagnino della struttura, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo non ce l’ha fatta. La Procura ha aperto un’inchiesta: i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un malore o di una congestione che non avrebbe lasciato scampo al piccolo.