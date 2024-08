Nella Piana di Catania mille litri d’acqua al secondo: “Ma troppi furti”

CATANIA – Un secondo impianto di sollevamento di acqua del lago Biviere di Lentini è in funzione da oggi. La prima pompa era stata attivata una settimana fa: “Adesso – fa sapere la Regione siciliana – insieme possono prelevare acqua per mille litri al secondo da utilizzare per irrigare oltre mille ettari di terreni della Piana di Catania, una delle aree agricole che maggiormente sta soffrendo per la siccità. Le pompe sono state attivate grazie a un intervento del governo regionale che ha stanziato 600 mila euro e ha affidato la realizzazione al Consorzio di Bonifica di Catania. L’acqua viene prelevata da un invaso che ha una notevole disponibilità di risorsa, ma fino alla settimana scorsa non era possibile utilizzarla per l’assenza di impianti di sollevamento”.

Proprio dalla Piana di Catania arriva l’allarme di Confagricoltura, che in una lettera al governatore Renato Schifani denuncia “i furti notturni dal fiume Simeto dell’acqua che si accumula durante il giorno, furti che lasciano le aziende agricole della Piana all’asciutto”. Per la confederazione è necessaria “una maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine e il ripristino regolare delle risorse idriche nell’invaso di Ponte Barca a Paternò. La situazione attuale, aggravata dalle scarse precipitazioni, sta mettendo in pericolo la sopravvivenza di molte aziende agricole della Piana di Catania”.