Catania, esordio a ranghi ridotti

Sarà un Catania incompleto e puntellato da giovani quello che farà il suo debutto stagionale ufficiale contro la Carrarese nel turno preliminare di Coppa Italia in programma sabato 3 agosto, alle 18, a Chiavari, dove, secondo il dato della prevendita, saranno 380 i tifosi rossazzurri al seguito.

Tra i 22 convocati dal tecnico Toscano figurano solo 15 elementi della prima squadra e 7 dell’under 19. Indisponibili tutti i nuovi acquisti “non essendo state ancora completate – spiega il club in un comunicato – le procedure di tesseramento con riferimento alle garanzie da produrre entro il 9 agosto” (fideiussione integrativa).

Per la sfida in Liguria, quindi, sono out i dieci nuovi acquisti (Carpani, Adamonis, Anastasio, Verna, Di Tacchio, Di Gennaro, Tirelli, Ierardi, D’Andrea e Luperini, alcuni dei quali peraltro fermi per problemi fisici). Fuori causa anche l’infortunato Cianci. Per sopperire alle tante assenze, da giovedì, nel ritiro di Assisi, sono stati aggregati sette giovani della Primavera 19 rossazzurra: i difensori Oscar Allegra (classe 2006), Simone Nania (2007) e Flavio Ursino (2007); i centrocampisti Carmelo Forti (2006), Marco Pelleriti (2006), Alessandro Coriolano (2006); l’attaccante Federico D’Emilio (2006).

Questo l’elenco completo dei convocati (numerazione provvisoria): 1 Bethers, 2 Monaco, 3 Curado, 4 Forti, 5 Rapisarda, 6 D’Emilio, 7 Allegra, 8 Sturaro, 9 Ursino, 10 Coriolano, 11 Nania, 13 Bouah, 14 Popovic, 15 Zammarini, 16 Quaini, 17 Pelleriti, 19 Peralta, 20 Chiricò, 22 Furlan, 24 Zanellato, 25 De Luca, 27 Castellini.