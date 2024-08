Muore 18enne, tornava da festa in monopattino

PAVIA – Stavano tornando a casa da una festa le due ragazze trovate in strada poco prima delle due a Pavia: una diciottenne priva di vita e una diciassettenne in arresto cardiaco che, rianimata, è stata portata al San Matteo, dove le sue condizioni paiono in miglioramento. Accanto a loro in via Bonomi, nella zona ovest della città, c’era un monopattino. Potrebbe quindi essersi trattato di un incidente.

I medici hanno fatto di tutto per rianimare la 18enne, ma non c’è stato nulla da fare. La 17enne, che al momento dell’arrivo dei soccorritori era incosciente, si è ripresa ed è sotto osservazione al Policlinico con diversi traumi. Da quanto si è appurato le due amiche stavano tornando a casa dopo una festa con alcuni conoscenti.