Mare proibitivo: gli amici si salvano, 17enne non ce la fa

Un 17enne ha perso la vita mentre faceva il bagno a Riviera Lanterna, zona di Scoglitti. Era entrato in acqua insieme con due amici, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche e il mare particolarmente agitato. A un certo punto i tre ragazzi si sono trovati in difficoltà e non sono riusciti a ritornare a riva, venendo travolti dalle onde. Immediato l’intervento dei bagnini che sono riusciti a portare a riva due giovani. Il terzo, in maggiore difficoltà, è stato raggiunto con un gommone e portato in spiaggia, ma era già privo di sensi. Si è tentato a lungo di rianimarlo, anche con l’intervento del 118, ma è stato tutto inutile.

Tragedia in mare anche a Realmonte. Un uomo originario di Favara, Gaspare Alessi, è deceduto per annegamento al lido Rossello. Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Siculiana e gli operatori del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento.