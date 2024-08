Catania Beach Soccer campione d’Italia

Nella Beach Arena di San Benedetto del Tronto il Catania Beach Soccer ha battuto per 4-3 Lenergy Pisa e, dopo aver alzato anche la Supercoppa, ha conquistato la 20/a edizione del Campionato Beach Soccer Figc-Lega nazionale dilettanti, il terzo scudetto per il club etneo, il quindicesimo in assoluto. Per Catania decisivi i gol di Ponzetti, Be Martins (premiato come miglior giocatore del torneo), il portiere Rafael (miglior portiere del Campionato) e Catarino. Al Pisa non è bastata la doppietta del brasiliano Hulk che si è laureato capocannoniere della Serie A con 23 reti in coabitazione con il viareggino Gori.

