Lo strano fenomeno dei fenicotteri rosa

RAGUSA – Fenicotteri rosa sono stati avvisati sulle spiagge ragusane in mezzo ai bagnanti in questi giorni. Sono giovani, nati nella riserva privata dei Pantani Cuba e Longarini (oramai asciutti a causa della siccità). L’Oipa Ragusa ha diramato un appello-vademecum che indica le azioni da fare in caso di presenza di fenicotteri in spiaggia al fine di salvaguardarne la vita. L’organizzazione spiega anche sui post pubblicati sui social che questi animali appartengono alla specie di fenicottero maggiore, conosciuto ai più come fenicottero rosa, una specie selvatica e pertanto protetta e tutelata dallo Stato e che non vano assolutamente avvicinati, toccati, disturbati, stressati per fare foto o video.