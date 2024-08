“I cittadini non rispettano i divieti di sosta”

CATANIA – Gema Spa, come deciso in sinergia con il sindaco Enrico Trantino e la direzione Ecologia del Comune, ha avviato stanotte il piano straordinario di spazzamento meccanizzato per la rimozione della cenere vulcanica dalle strade. Il report della prima notte di servizio rileva che solo parte dei cittadini ha rispettato i divieti di sosta apposti non consentendo così la corretta e completa pulizia delle strade indicate nel Piano, che proseguirà fino a sabato 24 agosto. Riportiamo di seguito le vie che saranno interessate dal passaggio dei mezzi meccanizzati, per cui si continua e raccomandare il rispetto dei divieti di sosta negli orari indicati:

Divieti di sosta dalle 18 del 19 agosto alle 4 del 20 agosto in via Cagliari e via Napoli,

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 20 agosto in via Vittorio Emanuele Orlando e via Oliveto Scammacca,

Divieti di sosta dalle 18 di giorno 20 agosto alle 4 del 21 agosto in via Calì, via Porte di Ferro e via Vecchio Bastione,

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 21 agosto in via Orto Limoni, via Eleonora D’Angiò e via Filocomo,

Divieti di sosta dalle 18 del 21 agosto alle 4 del 22 agosto in via Ingegnere da via Etnea a via Calatabiano,

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 22 agosto in via Randazzo, via Bronte fino a viale Fleming e via Piedimonte,

Divieti di sosta dalle 18 del 22 agosto alle 4 del 23 agosto in via Bentivoglio, via Francesco Corso e via Biancavilla,

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 23 agosto in via Cesare Beccaria, via Ferrante Aporti e via Giuseppe Fava,

Divieti di sosta dalle 18 del 23 agosto alle 4 del 24 agosto in via Cesare Vivante e via Lavaggi,

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 24 agosto in via Cifali da viale Mario Rapisardi a via Cesare Beccaria e via Impallomeni.