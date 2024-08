L’aereo non parte: mattina da incubo a Catania

CATANIA – Mattina da incubo per centinaia di passeggeri a Fontanarossa. Dovevano raggiungere Roma, ma il volo di Ryanair riporterà almeno cinque ore di ritardo all’atterraggio. I viaggiatori del FR4851 sono stati quindi costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo riprogrammato il proprio volo (in partenza inizialmente alle 7.35) solamente dopo le 12.50. Un disservizio che porterà non pochi disagi. Secondo l’associazione ItaliaRimborso il ritardo è dovuto a problematiche della compagnia aerea.