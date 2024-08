Catania, uomini contati

Uomini a dir poco contati in casa Catania per la gara in trasferta contro il Sorrento, in programma sabato alle 18 (su Telecolor, dalle 17.30, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti da Potenza, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

In occasione del debutto in campionato, l’allenatore Domenico Toscano potrà contare solo su 19 elementi, 6 dei quali provenienti dalla formazione Primavera. In attesa di alleggerire il monte ingaggi con le necessarie cessioni e di perfezionare alcuni movimenti in entrata pronti da tempo, il tecnico rossazzurro avrà a disposizione solo 13 giocatori della prima squadra, inclusi i ripescati Celli e De Luca, due tra gli elementi fuori dal progetto.

Rispetto alla gara di Coppa Italia vinta contro il Crotone mancheranno Bouah, a un passo dalla cessione alla Carrarese, e Carpani, che deve scontare un turno di squalifica dallo scorso campionato. Ancora out i convalescenti Filippo D’Andrea, Marius Adamonis e Pietro Cianci: nella prossima settimana il primo avvierà la fase di riatletizzazione, per gli altri due è previsto un parziale rientro in gruppo.

Formazione quasi obbligata per Toscano che deve colmare la lacuna sulla fascia destra, dove potrebbe essere dirottato Castellini, e sulla trequarti. Almeno uno tra Quaini e Verna, entrambi inizialmente in panchina in Coppa Italia, troverà posto nell’undici titolare.

Questa la lista completa dei convocati: 1 Klāvs Bethers, 3 Alessandro Celli, 7 Francesco Di Tacchio, 8 Stefano Sturaro, 9 Giuseppe De Luca, 12 Damiano Butano (portiere, classe 2008), 14 Luca Verna, 15 Matteo Di Gennaro, 16 Alessandro Quaini, 17 Gregorio Luperini, 22 Lorenzo D’Agata (portiere, classe 2007), 27 Alessio Castellini, 28 Gabriel Popovic, 33 Armando Anastasio, 34 Federico D’Emilio (classe 2006), 35 Ermanno Ciniero (classe 2007), 36 Oscar Allegra (classe 2006), 37 Carmelo Forti (classe 2006), 68 Mario Ierardi.