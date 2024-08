La massacra e si rifugia dalla madre

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco sono intervenuti nel centro della cittadina per la richiesta di aiuto di una donna che poco prima era stata vittima di una violenta aggressione da parte del marito. I militari hanno trovato la 39enne ancora in evidente stato di agitazione seduta sul marciapiede, visibilmente sofferente: tra le lacrime ha raccontato di essere stata brutalmente picchiata dal marito per futili motivi e quindi di essere riuscita a salvarsi solo fuggendo e chiedendo aiuto ai vicini.

A questo punto sono scattate le ricerche del marito, un 40enne ben noto per i suoi precedenti. E’ stato rintracciato poco dopo a casa della madre e portato in caserma. La moglie invece è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Paternò, per le gravi lesioni, fratture e contusioni subite. Il quarantenne è stato poi arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza.