MARZAMEMI (SIRACUSA) – Una pizzeria e un lido di Marzamemi sono stati multati per irregolarità. Lo stabilimento balneare è stato punito per aver tenuto una serata musicale senza la necessaria licenza e per non aver affisso le tabelle alcolemiche. Il proprietario della pizzeria è stato invece denunciato per frode in commercio, in quanto non indicava alla clientela gli alimenti surgelati, e sanzionato per non aver affisso le tabelle alcolemiche.