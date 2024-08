Il video del Wwf: “Mai vista Palermo ridotta così”

“Nel video di 2 minuti, che invitiamo tutti a diffondere, alcune foto di soci del Wwf accompagnate in sottofondo dalla mitica musica dell’intervallo Rai di qualche decennio fa mostrano com’è ridotta Palermo”. L’associazione ambientalista cerca di scuotere i cittadini pubblicando una serie di immagini commentate in modo provocatorio. “Questa vuole essere una forma indignazione sia verso le persone irrispettose sia per le varie amministrazioni per questo stato di degrado mai raggiunto nella millenaria storia della città di Palermo, alla quale il Wwf augura un buon ferragosto, sperando che si possano in qualche modo smuovere le coscienze per avere comportamenti più idonei e civili in una città europea entrata da oltre 20 anni nel terzo millennio”.