“Passo con Lombardo, Berlusconi approverebbe”

PALERMO – Gianfranco Miccichè, capogruppo del gruppo Misto all’Assemblea regionale siciliana, aderisce al Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo e confluisce nel gruppo Mpa all’Ars. “Forza Italia ho contribuito a fondarla con Silvio Berlusconi e resterà sempre nel mio Dna. Ma la Fi concepita in Sicilia da Berlusconi non esiste più; non c’è più traccia di quel partito liberale che per anni ha portato avanti i veri valori democratici. Non mi identifico in un partito che non riesce neanche a discutere dei diritti civili, basti pensare a quello che è accaduto recentemente in Consiglio comunale a Palermo”.

Micciché spiega che “L’Mpa di Raffaele Lombardo è la scelta più coerente per chi come me si è speso per la Sicilia e per la sua autonomia. Un accordo netto in un momento cruciale per il futuro dell’autonomia. Porterò avanti con determinazione la linea del gruppo che fa parte della maggioranza di governo con la speranza di poterne migliorare le proposte. Sono certo che se il presidente Berlusconi fosse ancora tra noi avrebbe compreso e incoraggiato questo percorso, vedendolo come una necessità per affrontare le sfide che il nostro territorio deve oggi contrastare”.