Etna, doppia eruzione

CATANIA – Dopo 72 ore di tregua l’Etna è tornato a farsi sentire, e soprattutto vedere, con una nuova eruzione e una doppia colonna di fumo che si leva alta dal cratere centrale (particolarmente attivo in questo periodo) e dal cratere di Nord-Est. L’attività è costantemente monitorata dall’Ingv-Osservatorio Etneo. Per l’assenza di nuvole in quota, il fenomeno è ben visibile anche se non si registra ricaduta di cenere lavica, presente al momento solo nella zona sommitale del vulcano. Nessuna limitazione per l’aeroporto di Fontanarossa che resta pienamente operativo.