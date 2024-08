ADRANO (CATANIA) – Lo scorso fine settimana, ad Adrano, sono stati effettuati controlli dalla polizia nei locali del centro. In un noto pub sono state rilevate e contestate carenze igienico sanitarie, come la presenza di hamburger non regolarmente confezionati. E’ stata inoltre sequestrata frutta priva di tracciabilità e trattata con fungicida non autorizzato. Nello stesso locale è stata contestata l’assenza di segnaletica di emergenza e il mancato rispetto delle norme di sicurezza antincendio con specifico riguardo agli estintori, risultati assolutamente inadeguati e non conformi.