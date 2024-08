Il Catania si libera di Costantino e Zammarini

Era stato l’eroe della finale di Coppa Italia, con il gol decisivo del 4-2 al 120′ nella gara di ritorno contro il Padova. Ma a Rocco Costantino quella rete storica non è bastata per ottenere la conferma: il Catania infatti lo ha ceduto in prestito alla Lucchese. L’attaccante, preso dal Monterosi nel gennaio scorso, in rossazzurro ha giocato 21 partite e segnato due gol. Uno dei quali verrà sempre ricordato dai tifosi del Catania.

Se ne va anche Roberto Zammarini: nel suo caso c’è la risoluzione consensuale del contratto. Il centrocampista lombardo conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 44 presenze e 4 gol.