“Noi e il Catania società distinte”

CATANIA – In un momento di grande ansia per i tifosi del Catania, che aspettano notizie per il deposito della fideiussione integrativa richiesta dalla Lega Pro entro il 9 agosto, la società Pelligra Italia fa uscire un comunicato tutto da interpretare: “Noi e Catania Football club siamo due società distinte, che operano separatamente e disgiuntamente, ognuna con il proprio management e per le proprie finalità: la prima opera nel business edilizio e manifatturiero; la seconda in quello calcistico”.

Pelligra Italia si definisce “una società attiva nel settore dello sviluppo immobiliare commerciale, industriale, residenziale e alberghiero facente parte dell’impresa australiana Pelligra Australia Pty lLtd, fondata nel 1960 e oggi una realtà leader a livello internazionale. Pelligra Italia è specializzata nella realizzazione di progetti di riconversione e riqualificazione di aree industriali attraverso la loro trasformazione in parchi industriali”.

Quindi la precisazione finale: “Il progetto di sviluppo di un polo industriale, logistico e manifatturiero a Termini Imerese, nell’ex Blutec, è centrale nel business della società e viene pertanto seguito con la massima attenzione dai vertici aziendali”. I tifosi del Catania, intanto, restano con il fiato sospeso per le vicende del club. Il numero uno Ross Pelligra ha lanciato segnali rassicuranti, ma le garanzie fideiussorie per ora non si sono viste.