“Devi rispettare la fila per il bagno”: e scatta la furia del branco

Polizia e carabinieri hanno arrestato 4 ragazzi di età compresa tra i 20 e 22 anni (tre dei quali già destinatari di Daspo urbano emesso dalle questure di Messina e Catania) per una feroce aggressione in un locale sul lungomare di Brolo il 24 luglio scorso. Oltre alle testimonianze sono stati fondamentali i video pubblicati sui social, che hanno permesso di ricostruire la vicenda: tutto è nato dall’invito rivolto a uno dei quattro, cui è stato chiesto di rispettare la fila per andare in bagno, visto che con prepotenza aveva tentato di evitarla. E’ scattata subito una prima violenta aggressione, anche attraverso l’uso di bicchieri e bottiglie utilizzati come armi per colpire ancora più brutalmente al viso e alla testa chi aveva “osato” rimproverare il giovane arrogante.

Si è formato un vero e proprio branco che ha attaccato il malcapitato e i suoi difensori all’interno e all’esterno del locale. Alcuni hanno riportato gravi ferite alla testa, al volto e in varie parti del corpo. Gli aggressori si sono poi allontanati con macchine e moto. La visione delle immagini ha consentito di identificare i quattro, che sono stati rintracciati e arrestati.