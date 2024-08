Catania in festa per Sant’Agata d’estate

CATANIA – Entra nel vivo a Catania la festa estiva di Sant’Agata. Con l’apertura del sacello e l’esposizione del busto reliquiario in cattedrale sono cominciate stamattina le celebrazioni in occasione dell’898° anniversario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata, ovvero della festa di Sant’Agata in estate 2024. Dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18, secondo le indicazioni e rispettando il proprio turno di fila, ci si potrà avvicinare per il bacio della sacre reliquie. Ci saranno messe, confessioni e benedizioni per l’intera giornata: alle 7.30, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Alle 19 è prevista la messa solenne, trasmessa su Telecolor (diretta a partire dalle 18.50). A presiederla, al posto dell’arcivescovo Renna che si trova in convalescenza al centro cuore Morgagni di Pedara, sarà il vicario generale dell’arcidiocesi, padre Vincenzo Branchina. Dopo la santa messa è prevista la processione attorno alla cattedrale e poi il rientro. L’appuntamento con Sant’Agata si rinnova a febbraio quando la patrona tornerà ad abbracciare ancora una volta la sua gente.