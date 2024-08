Denunciato imprenditore dell’uva di Mazzarrone

MAZZARRONE (CATANIA) – I carabinieri hanno scoperto che un 58enne residente a Mazzarrone, amministratore unico di due ditte con 39 dipendenti tutti regolarmente assunti, non aveva fornito loro una adeguata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, omettendo anche di sottoporli alla sorveglianza sanitaria obbligatoria. Per lui è scattata un’ammenda da 7.450 euro. I militari hanno poi controllato l’attività di una 47enne della stessa zona e anche in questo caso gli impiegati non erano stati formati in materia di sicurezza sul lavoro e non erano stati sottoposti a sorveglianza sanitaria. Per lei una sanzione da 3.900 euro, oltre alla denuncia penale.