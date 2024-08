Commercio di cocaina su strada: arrestata coppia

CATANIA – I carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio marito e moglie catanesi, rispettivamente di 52 e 50 anni, lui incensurato, lei pregiudicata. Entrambi avevano allestito un proficuo commercio di cocaina su strada, in cui la moglie si occupava della custodia dello stupefacente a casa, mentre il marito si preoccupava di consegnare, a bordo di un motorino elettrico, la droga pesante agli acquirenti, per poi dileguarsi a gran velocità nei vicoletti del quartiere, con l’auspicio di passare inosservato. Dopo qualche ora di appostamento in via Plebiscito, gli investigatori hanno visto arrivare il 52enne alla guida di un motorino elettrico, in atteggiamento estremamente vigile, come per verificare che tutto fosse tranquillo.

I militari, a quel punto, hanno deciso di intervenire, accerchiando e bloccando il pusher che nella tasca destra dei pantaloni aveva 75 euro in banconote di piccolo taglio. Poi in una via limitrofa, perpendicolare alla via Plebiscito, dove è situata l’abitazione dell’uomo, i carabinieri sono entrati nell’appartamento dove hanno subito raggiunto e fermato la moglie che, in quei concitati momenti, stava cercando di disfarsi della droga gettandola nel bagno. Qui sono stati recuperati 19 involucri di cocaina già suddivisi in dosi e pronti per essere spacciati. Tutta la droga è stata sequestrata e i coniugi sono stati arrestati.