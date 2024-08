Catania: sasso contro agenti, fermato il ladro

CATANIA – La polizia di Catania ha sventato un furto d’auto sorprendendo il ladro mentre armeggiava sul mezzo in sosta in via Cristoforo Colombo. A chiedere l’intervento degli agenti è stato il proprietario non appena si è accorto della presenza di un uomo intento a rovistare tra i suoi effetti personali all’interno della macchina, nel chiaro tentativo di rubarla. Ha cercato di bloccare il ladro, che però ha reagito colpendolo al braccio con diversi oggetti contundenti.

Quando i poliziotti sono arrivati in via Colombo il malvivente stava tentando ancora di mettere in moto il motore. A quel punto ha cercato di scappare, lanciando pure una pietra contro il parabrezza dell’auto, ma agli agenti è bastato estrarre il taser per farlo desistere. Nello zaino aveva diversi arnesi da scasso. E’ stato identificato come un marocchino regolare sul territorio e denunciato.