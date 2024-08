CATANIA – Madeline, una ragazzina olandese di 11 anni, è stata soccorsa intorno alle 14 nel mare della spiaggia libera numero 3 alla Plaia di Catania. Per aiutare la piccola, in difficoltà tra le onde, si sono tuffati il cane Tiago, il soccorritore Manfredi Saeli e il bagnino Marco Pulvirenti. Solo un brutto spavento per la giovane turista.