Catania, ruba un’auto e picchia poliziotti

CATANIA – Un uomo di 39 anni, originario del Marocco, è stato arrestato dalla polizia per il furto di un’autovettura, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’input alle forze dell’ordine è arrivato in seguito alla segnalazione di una donna residente in via Cristoforo Colombo. La persona ha chiesto l’intervento della polizia, descrivendo dettagliatamente l’abbigliamento dei tre individui che poco prima avevano sottratto l’auto. Le fasi dell’arresto sono state concitate a causa della strenua resistenza opposta dall’uomo, tanto che i poliziotti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche per risalire ai complici.