Pusher beccato, l’amico travolge agente con l’auto

CATANIA – Agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne trovato, in via Capo Passero, in possesso di 69 dosi di cocaina, per complessivi 21 grammi di peso. Il giovane era assieme ad altri due uomini che si sono dati alla fuga: uno a piedi e l’altro con un’auto che ha travolto uno dei poliziotti. Per l’agente si sono rese necessarie le cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Il 19enne, incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari.