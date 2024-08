Catania, ecco Stoppa e Gega

La volata di mercato del Catania porta in dote altre due ufficialità: l’attaccante Matteo Stoppa e il difensore Ertijon Gega.

Matteo Stoppa arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria: contratto triennale fino al 30 giugno 2027. Nel 2023/24 ha indossato la maglia blucerchiata e quella del Catanzaro, disputando in giallorosso i playoff per la promozione in A. Nato a Biella, 23 anni, l’attaccante ha vissuto dal 2021 al 2023 annate di rilievo nei gironi C (con la Juve Stabia) e A (con il Vicenza) del campionato di serie C, firmando complessivamente 20 gol e 14 assist. Con il Novara, società in cui è cresciuto calcisticamente, ha debuttato in terza serie e in B, categorie in cui si è espresso anche con la Pistoiese e con il Palermo. In avvio di carriera, inoltre, ha sommato 3 presenze nelle nazionali under 18 e under 19 e collezionato esperienze nel campionato Primavera con la Juventus e la Sampdoria.

Ertijon Gega ha invece sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2026, con opzione per la stagione 2026/2027. Nato a Tirana, 23 anni, il difensore centrale albanese ha intrapreso la carriera calcistica in Italia nel 2017, completando la crescita nel settore giovanile dell’Ascoli. In C, ha collezionato esperienze nei tre gironi con il Teramo, con la Cavese, con la Vis Pesaro e con l’Alessandria; in D, con il Castelfidardo.

Bloccati anche il centrocampista Francesco De Rose, prelevato dal Cesena, e l’attaccante Roberto Inglese, proveniente dal Parma.

In uscita si cerca di piazzare i giocatori fuori dal progetto: De Luca è vicino alla rescissione, quattro le possibili destinazioni per Celli (Gubbio, Ascoli, Spal e Lecco). Potrebbe arrivare una soluzione per la cessione di Di Carmine, titolare di uno dei contratti più onerosi: dopo un sondaggio del Lecco, si è fatto avanti il Trento. Un indizio su una possibile partenza, come anticipato su Preview (ogni venerdì alle 14.30 su Telecolor), è legato al fatto che il giocatore negli ultimi due giorni non si è allenato con la Primavera. Il mercato chiude alla mezzanotte di oggi.